Завтрак с круассанами, шопинг в Prada и Zara: Бородина показала, как балует своих дочерей в Париже

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Ей удалось стать богатой и знаменитой. Лишь в личной жизни она потерпела несколько неудач. Но в 40 лет Ксения не перестает следить за фигурой. Этим летом она месяц провела с мамой, дочками и подругами в Бодруме. А теперь звезда прилетела во Францию.
29 июля с самого утра Бородина сводила Теону и Марусю в кафе. Они позавтракали с красивым видом на город. Не обошлось без кофе и круассанов. А потом телеведущая устроила шопинг. После того, как многие бренды ушли из России, она ездит за одеждой в Европу. На этот раз она купила своей семилетней дочке сумку Prada в небесно-голубом цвете. Ксения отметила, с прежней сумкой девочка ходила долго даже, когда оторвалась ручка.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
А потом они оказались в Chanel и решили увидеть местный бутик Zara. Бородина удивилась, когда магазина оказалось два Она купила себе куртку и другие наряды. Также закупились и ее наследницы. Телеведущая никогда не экономила на дочках. Она давно купила им по квартире в Москве. Маруся и Теона с малых лет носят дорогостоящие наряды. Поклонники не раз критиковали звезду, но многие также встают на сторону Ксении в воспитании детей.