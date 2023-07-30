Завтрак с круассанами, шопинг в Prada и Zara: Бородина показала, как балует своих дочерей в Париже

29 июля с самого утра Бородина сводила Теону и Марусю в кафе. Они позавтракали с красивым видом на город. Не обошлось без кофе и круассанов. А потом телеведущая устроила шопинг. После того, как многие бренды ушли из России, она ездит за одеждой в Европу. На этот раз она купила своей семилетней дочке сумку Prada в небесно-голубом цвете. Ксения отметила, с прежней сумкой девочка ходила долго даже, когда оторвалась ручка.

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