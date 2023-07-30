Клава Кока в корсете из денима засветила свои «сочные персики»: в наряде не по размеру козырнула прелестями в Сингапуре

На этот раз Клава прилетела в Сингапур. Она поделилась новыми кадрами. Певица в мини-шортах и тугом корсете козырнула фигурой. Она отказалась от нижнего белья. Блондинка засветила смелое декольте. Она блеснула своими упругими полушариями груди. Кока покрасовалась на побережье. Наряд оказался слегка большеват звезде.

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