Клава Кока в корсете из денима засветила свои «сочные персики»: в наряде не по размеру козырнула прелестями в Сингапуре

Клава Кока больше пяти лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц в России. Певица предпочитает не только давать концерты, но и сниматься в телевизионных шоу. Порой она выбирает смелые наряды, подчеркивая свои формы. Блондинка недавно заявила, что даже жениха будет искать на ТВ в шоу «Сердце Клавы».
На этот раз Клава прилетела в Сингапур. Она поделилась новыми кадрами. Певица в мини-шортах и тугом корсете козырнула фигурой. Она отказалась от нижнего белья. Блондинка засветила смелое декольте. Она блеснула своими упругими полушариями груди. Кока покрасовалась на побережье. Наряд оказался слегка большеват звезде.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие ее осыпали комплиментами. «Прям огонь», «Декольте опустело», «А грудь видно! Наряд большеват», «Какая шикарная блондинка», «Похудела? Грудь стала меньше», «Просто прелесть», — стали писать подписчики.