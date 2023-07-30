Кудрявцева в лифе-бандо и пудровой юбке козырнула точеными формами в Сен–Тропе: словно голливудская дива — на лежаке у бассейна

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она успела поработать со многими именитыми персонами. Не так давно блондинка отметила 52-летие. Она любит шутить над возрастом. Но при этом телеведущая следит за фигурой и поддерживает молодость кожи. Этим летом она уже отдохнул с дочкой Марией в Болгарии. Теперь звезда оказалась на Лазурном берегу.
На этот раз Лера стала чаще купаться и демонстрировать фигуру. И хоть она не скрывает, что не отказывает себе в еде, пока блондинка не поправилась сильно. На новом фото в легла на лежанку у бассейна с чашкой кофе. Она в лифе-бандо и пудровой юбке козырнула точеной фигурой. Кудрявцева блеснула своим декольте и показала плоский живот.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены кадрами. Многие сравнили Леру с голливудской дивой. «Как же красиво!», «Как красиво, тени», Какая вы стройная«, «Шикарный вид», «Блондинка на миллион», Идеально смотритесь«, «Превратились в диву», — стали писать подписчики.