Кудрявцева в лифе-бандо и пудровой юбке козырнула точеными формами в Сен–Тропе: словно голливудская дива — на лежаке у бассейна

На этот раз Лера стала чаще купаться и демонстрировать фигуру. И хоть она не скрывает, что не отказывает себе в еде, пока блондинка не поправилась сильно. На новом фото в легла на лежанку у бассейна с чашкой кофе. Она в лифе-бандо и пудровой юбке козырнула точеной фигурой. Кудрявцева блеснула своим декольте и показала плоский живот.

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