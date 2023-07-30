«Ох, хоть в трусиках?»: Рудова в одной рубашке блеснула своими аппетитными бедрами на улице, забыв про приличия

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в фильмах и сериалах. Многие ее знают по картине «Татьянин день». Также она снялась в сериалах «Жизнь по вызову» и «Бихэппи». Блондинка в 39 лет часто оказывается в центре мужского внимания. Она держит себя в форме и носит женственные наряды. Недавно звезда отдохнула в Турции.
На новых кадрах Наталья понежилась на яхте. Целый день она купалась и загорала, а вечером решила встретить закат на палубе. Блондинка лишь рубашку накинула на тело. Она грациозно позировала, оголив свои ноги и упругие бедра. Ветер едва не сорвал одежду с актрисы. Рудова едва прикрыла сокровенное.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Рудова. Многие ее осыпали комплиментами. «Ох, ну прям богиня», «Какие ножки», «Тут рубашка закрыла все главное», «Загорелая такая», «Ох, хоть в трусиках?», «Смотришь и глаз не оторвать», «Прям прекрасное видение», — стали писать в Сети.