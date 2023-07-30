«Ох, хоть в трусиках?»: Рудова в одной рубашке блеснула своими аппетитными бедрами на улице, забыв про приличия

На новых кадрах Наталья понежилась на яхте. Целый день она купалась и загорала, а вечером решила встретить закат на палубе. Блондинка лишь рубашку накинула на тело. Она грациозно позировала, оголив свои ноги и упругие бедра. Ветер едва не сорвал одежду с актрисы. Рудова едва прикрыла сокровенное.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».