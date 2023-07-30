«Ох эти ноги, а декольте — сладость»: Ани Лорак в откровенном платье козырнула «сдобными» формами в Турции

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в нашей стране. Однако артистка брала паузу и какое-то время путешествовала. Она обрела новую любовь и теперь снова радует фанатов новыми песнями. Более того, певица в свои 44 года следит за фигурой и не стесняется оголяться.
На этот раз Лорак приехала в Турцию. Она гастролирует там с концертами. Певица предпочитает выступать в смелых и ярких образах. Она предстала в тугом платье с высоким разрезом от бедра и глубоким декольте. Артистка не только козырнула своими упругими бедрами, но и обнажила пышное декольте. Она сменила несколько нарядов.
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«Спасибо Турция за любовь и теплый прием! Сегодня заключительное шоу нашего мини-тура! Ждем встречи! Люблю вас!» – написала она в соцсети.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит певица. Она получила сотни комплиментов. «Ну прям женщина-пожар», «Нельзя быть такой красивой», «Это шикарно», «Ох эти ноги, а декольте — сладость», — стали писать в Сети.