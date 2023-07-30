«Ох эти ноги, а декольте — сладость»: Ани Лорак в откровенном платье козырнула «сдобными» формами в Турции

На этот раз Лорак приехала в Турцию. Она гастролирует там с концертами. Певица предпочитает выступать в смелых и ярких образах. Она предстала в тугом платье с высоким разрезом от бедра и глубоким декольте. Артистка не только козырнула своими упругими бедрами, но и обнажила пышное декольте. Она сменила несколько нарядов.

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