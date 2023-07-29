74-летняя Пугачева с новой прической лишила фанатов дара речи: открыла натянутый лоб и зону ушей — это надо видеть

Алла Пугачева большую часть жизни выступает на сцене. У нее есть своя армия поклонников. Певица почти год живет в Израиле. Она перевезла туда детей: Лизу и Гарри. Артистка не дает концертов, но порой видится с друзьями и посещает выступления коллег в Тель-Авиве. В свои 74 года звезда следит за модой может похвастаться стройностью.
29 июля Пугачева предстала в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле, с которой дружит много лет. Если ранее она отметилась в костюме с шортами и выпрямленными волосами с челкой, то теперь певица щегольнула в новом образе. Примадонна была в розовом жакете и джинсах скинни. Она также сменила прическу, сделав локоны и убрав челку. Шинньон придал объема. Алла Борисовна показала гладкий лоб и острые скулы. Она много лет не открывала так сильно лицо.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
На этот раз поклонники были сильны удивлены. Одни восхитились внешностью артистки. Но нашлись и те, кто подверг ее критике и обвинил в неестественной внешности. «Какая красотка», «Лоб слишком натянут», «Прям видно, что подтянула все», «Ох, это немного жутко», «Зачем так лицо менять», «Лоб без морщинок, даже мимических», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.