74-летняя Пугачева с новой прической лишила фанатов дара речи: открыла натянутый лоб и зону ушей — это надо видеть

29 июля Пугачева предстала в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле, с которой дружит много лет. Если ранее она отметилась в костюме с шортами и выпрямленными волосами с челкой, то теперь певица щегольнула в новом образе. Примадонна была в розовом жакете и джинсах скинни. Она также сменила прическу, сделав локоны и убрав челку. Шинньон придал объема. Алла Борисовна показала гладкий лоб и острые скулы. Она много лет не открывала так сильно лицо.

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