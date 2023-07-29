Севастьянова в стрингах-ниточках оголила свой «крепкий орех» на пляже: пышную мякоть подставила солнцу

На этот раз Каролина остановилась в Форте-Дей-Марми. Она решила позагорать на пляже. Гимнастка в черном бикини запечатлелась на лежаке. Она подставила свою пятую точку лучам солнца. Спортсменка продемонстрировала свои округлые формы. Севастьянова без стеснения красовалась перед камерой.

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