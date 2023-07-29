Севастьянова в стрингах-ниточках оголила свой «крепкий орех» на пляже: пышную мякоть подставила солнцу

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила свою жизнь спорту. Примечательно, что она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Потом она завершила карьеру и стала путешествовать. Зачастую гимнастка хвастается роскошной жизнью. Примечательно, что на этот раз звезда приехала отдыхать в Италию.
На этот раз Каролина остановилась в Форте-Дей-Марми. Она решила позагорать на пляже. Гимнастка в черном бикини запечатлелась на лежаке. Она подставила свою пятую точку лучам солнца. Спортсменка продемонстрировала свои округлые формы. Севастьянова без стеснения красовалась перед камерой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая шикарная», «Вот это горячий вид», «Пирожки на прожарке», «Ну просто бесподобные формы», «Аппетитный орех», «С каждым разом все прекраснее», «Пляж обомлел», — стали писать в Сети.