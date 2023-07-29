«Нужна операция»: Анна Седокова показала распухшую ногу после концерта — сломана в двух местах

Анна Седокова. Фото: соцсети звезды

Певица после неудачного падения была удивлены диагнозом. Звезда сомневается, что справится с материнскими обязанностями в такой ситуации.

Анна Седокова уже давно строит сольную карьеру. Не так давно она устроила гастроли. Однако в июле во время одного из концертов она упала и сильно повредила ногу. Накануне певица показала, как распухла ее лодыжка. Она пыталась спасти ситуацию, прикладывая лед. Однако врачи сообщили ей удручающую новость, что у нее есть только два выхода. 

«По предварительным данным у меня разрыв боковых связок и растяжение сухожилий. А это либо нужна операция либо сапог на три недели», – пожаловалась Анна.

«У меня копрессионный перелом в двух местах. Что? Костыль на три недели? Как я буду с малым одна на костылях? У меня еще четыре съемки важные», – добавила она.

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Пока певица продолжает выступать. Она отказалась от каблуков. Артистка переметывает ногу бинтами в тон своего наряда и носит кеды. Поклонники постарались поддержать Седокову. Многие  посоветовали ей взять паузу в работе и отдохнуть. 

Анна Седокова сломала ногу. Фото: соцсети звезды

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