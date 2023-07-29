«Нужна операция»: Анна Седокова показала распухшую ногу после концерта — сломана в двух местах

«По предварительным данным у меня разрыв боковых связок и растяжение сухожилий. А это либо нужна операция либо сапог на три недели», – пожаловалась Анна.

«У меня копрессионный перелом в двух местах. Что? Костыль на три недели? Как я буду с малым одна на костылях? У меня еще четыре съемки важные», – добавила она.