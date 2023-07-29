Агата Муцениеце в лифчике устроила велопрогулку в Италии: шаровидная грудь у всех на виду колыхается

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино больше 10 лет. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она стала чаще сниматься в новых проектах и даже получила роль в кабаре театре. Артистка похудела и теперь чаще предстает в смелых нарядах на публике. А на днях звезда прилетела в Италию.
На этот раз Агата устроила себе отпуск. Она решила отдохнуть на курорте Форте-Дей-Марми. Примечательно, что актриса то и дело красуется в купальнике. А теперь она устроила велопрогулку. Экс-жена Прилучного в тугих велосипедках и лифчике блеснула фигурой. Муцениеце обнажила свою шаровидную грудь на глазах местных жителей.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие были сражены тем, какой смелой стала актриса. «Ну прям богиня», «Вот это леди на курорте», «Фигура восхищает», «Прям идеальный наряд», «Ох, ну что вы творите», «Выехала на охоту», «Жениха точно найдет в таком лифчике», — стали писать в Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды