Поддержала стиль Барби: Пугачева в укороченных джинсах и остромодном жакете предстала на публике в Юрмале

Алла Пугачева уже давно стала суперзвездой. Хоть она уже не дает концерты, певица остается одной из самых обсуждаемых персон в России. Она отметила 74-летие в этом году. Артистка перебралась жить в Израиль, где растит двойняшек Лизу и Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* обычно гастролирует. Но этим летом они прилетели в Юрмалу.
Там в этом году Лайма Вайкуле устроила свой фестиваль. Алла Борисовна поддержала подругу. Если накануне она отметилась в черном костюме с шортами в полоску, то теперь артистка выбрала более летний аутфит. Она щегольнула на концерте, который был посвящен Вайкуле, в укороченных голубых джинсах, шелковой блузке и жакете оверсайз цвета Барби. Она подчеркнула стройные ноги.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
На этот раз Примадонна открыла лоб. Она сделала укладку с шиньоном. Галкин* также оделся в стиле кэжуал. Многие восхитились тем, как выглядит певица. Публика тело приняла ее и осыпала комплиментами. «Шикарная», «Словно помолодела», «Как посвежела», — стали писать в Сети. К слову, звезда поддержала тренд на стиль Барби, который в этом году стал хитом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.