Поддержала стиль Барби: Пугачева в укороченных джинсах и остромодном жакете предстала на публике в Юрмале

Там в этом году Лайма Вайкуле устроила свой фестиваль. Алла Борисовна поддержала подругу. Если накануне она отметилась в черном костюме с шортами в полоску, то теперь артистка выбрала более летний аутфит. Она щегольнула на концерте, который был посвящен Вайкуле, в укороченных голубых джинсах, шелковой блузке и жакете оверсайз цвета Барби. Она подчеркнула стройные ноги.

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