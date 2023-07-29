«Родила, девочки»: Настя Ивлеева сделала неожиданное заявление и показала малыша

В соцсети Настя выложила фото, на котором предстала с молодым человеком. При этом на руках она держала малыша. Блогерша расплылась в улыбке.

«Родила, девочки», – заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».