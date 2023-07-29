«Родила, девочки»: Настя Ивлеева сделала неожиданное заявление и показала малыша

Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она снимает свои проекты. Примечательно, что блогерша два года прожила с рэпером Элджеем. После развода они остались друзьями. Блондинка даже искала себе жениха с помощью телевизионного шоу, но эта попытка не увенчалась успехом. А 29 июля звезда удивила фанатов неожиданным заявлением.
В соцсети Настя выложила фото, на котором предстала с молодым человеком. При этом на руках она держала малыша. Блогерша расплылась в улыбке.
«Родила, девочки», – заявила она.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Однако ребенок оказался игрушечным. Кадр был сделан во время съемок новой комедии «Мальвина» с Никитой Ефремовым. Но поклонники отметили, что их очень поразил снимок. Многие посчитали, что Насте очень идет роль мамы.