Рудова в лифе с бутонами обнажила свои аппетитные выпуклости фигуры: купальник вот-вот лопнет

На этот раз Рудова решила провести время в Турции. Целую неделю она нежилась на солнце. Актриса остановилась на роскошной вилле. Она решила похвастаться своими формами. Блондинка прогулялась на лужайке. Она была в алом бикини. Наталья сверкнула своими упругими формами. Лиф с бутонами едва прикрыл увесистую грудь.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».