Рудова в лифе с бутонами обнажила свои аппетитные выпуклости фигуры: купальник вот-вот лопнет

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной, когда снялась в сериале «Татьянин день». После этого блондинка пополнила копилку большим количеством ролей. Примечательно, что в 39 лет она может похвастаться эффектной внешностью. Актриса занимается спортом, поэтому держит себя в форме и без стеснения оголяется.
На этот раз Рудова решила провести время в Турции. Целую неделю она нежилась на солнце. Актриса остановилась на роскошной вилле. Она решила похвастаться своими формами. Блондинка прогулялась на лужайке. Она была в алом бикини. Наталья сверкнула своими упругими формами. Лиф с бутонами едва прикрыл увесистую грудь.
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На этот раз Рудова получила множество комплиментов. Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. «И это без фотошопа», «Какая вы красивая», «Лифчику тяжело», «До чего крутая», «Смотришь и кайфуешь», «Декольте ослепило», «Как вы можете быть одиноки? Эта красота — магнит», — стали писать в Сети.