«Эта высота казалась невозможной»: Роман Костомаров показал, какого прогресса достиг за два месяца реабилитации — на протезах скачет

Теперь Костомаров привыкает к новой жизни и заново учится ходить. Он ежедневно посещает спортзал и делает упражнения, чтобы ходить на протезах уверенно. На этот раз фигурист выложил новое видео. Она похвастался своим достижением. Роман практически скачет на протезах. Он теперь с легкостью может взбираться на высоту.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».