«Эта высота казалась невозможной»: Роман Костомаров показал, какого прогресса достиг за два месяца реабилитации — на протезах скачет

Роман Костомаров уже давно стал известным фигуристом. Он много лет участвовал в соревнованиях. Однако в 2023 году спортсмен попал в больницу. За его жизнь врачи боролись несколько месяцев. Ему пришлось ампутировать стопы и кисти рук из-за сепсиса. Летом началась реабилитация звезды. Олимпийского чемпиона поддерживают его родные.
Теперь Костомаров привыкает к новой жизни и заново учится ходить. Он ежедневно посещает спортзал и делает упражнения, чтобы ходить на протезах уверенно. На этот раз фигурист выложил новое видео. Она похвастался своим достижением. Роман практически скачет на протезах. Он теперь с легкостью может взбираться на высоту.
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«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось. Идем дальше», – заявил он.
Поклонники были сражены тем, как быстро Роман восстанавливается. Даже артисты не скрывают, что впечатлены его силой духа. «Ну красавчик!» — заявила Юлия Ковальчук. «Роман! Мы в вас очень верим! И дарим лучи поддержки! Вся страна за вас!», «Великий, достойный, красивый», — прокомментировали пост подписчики.