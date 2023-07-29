Ольга Бузова обнажилась на камеру после душа: полотенце едва прикрыло сокровенное (видео)

На этот раз Ольга завершила очередные съемки в Африке и приехала в Катар. Там она успела один день посвятить отдыху. Телеведущая выложила пикантные кадры. Примечательно, что она запечатлелась сразу после душа. Артистка обнажилась, но обернулась в полотенце, прикрыв свои прелести. На ее лице была увлажняющая маска. Бузова сверкнула бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».