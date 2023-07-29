Ольга Бузова обнажилась на камеру после душа: полотенце едва прикрыло сокровенное (видео)

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах и дает концерты. В свои 37 лет телеведущая может похвастаться своей квартирой в Москве и внушительными гонорарами. А вот в личной жизни артистка пока не обрела счастья. Однако она не перестает демонстрировать свою красоту, чтобы привлечь внимание мужчин.
На этот раз Ольга завершила очередные съемки в Африке и приехала в Катар. Там она успела один день посвятить отдыху. Телеведущая выложила пикантные кадры. Примечательно, что она запечатлелась сразу после душа. Артистка обнажилась, но обернулась в полотенце, прикрыв свои прелести. На ее лице была увлажняющая маска. Бузова сверкнула бедрами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но многие осудили ее за откровенные кадры. «Ого, какая краля», «Опять она без одежды», «Скромность пропала», «Едва прикрыла свое достояние», «Шикарно выглядит», «Маска тут просто спасла ситуацию», — стали писать подписчики.