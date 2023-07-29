Роман Капаклы объяснил, почему он расстался с Таней Мусульбес: «Все очень сложно»

Похоже, что в паре Романа Капаклы и Татьяны Мусульбес наступил разлад. Молодые люди перестали записывать совместное видео и выкладывать общие фотографии в Сети.

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А на днях Роман обмолвился в соцсетях о том, что они с Таней действительно переживают не лучший период. Но вдаваться в детали не стал.

Однако уже на следующий день Капаклы поделился подробностями в блоге своего приятеля Влада Морозова.