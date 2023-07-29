Роман Капаклы объяснил, почему он расстался с Таней Мусульбес: «Все очень сложно»

Похоже, что в паре Романа Капаклы и Татьяны Мусульбес наступил разлад. Молодые люди перестали записывать совместное видео и выкладывать общие фотографии в Сети.
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А на днях Роман обмолвился в соцсетях о том, что они с Таней действительно переживают не лучший период. Но вдаваться в детали не стал.
Однако уже на следующий день Капаклы поделился подробностями в блоге своего приятеля Влада Морозова.
«Мы на какой-то неопределенный срок с Таней разъехались. Посмотреть на чувства друг друга. Посмотреть на то, как мы будем находиться друг без друга.
Сказать что-то конкретное действительно не могу. Все очень сложно. Я люблю говорить конкретно. Но я просто не могу ничего конкретного сказать, потому что сам многого не понимаю.
Поэтому простите за такой размытый ответ. Нам нужно время, чтобы понять, что мы испытываем друг к другу. Чего мы хотим по отношению друг к другу», — сказал Роман.