Брутян в мини-бикини поплескалась с Прилучным в бассейне: намочила свои прелести — горячий вид (видео)

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он активно снимается в фильмах и сериалах. Примечательно, что в 2022 году артист женился во второй раз. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. А недавно у пары родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» окутал возлюбленную заботой. А на днях они приехали отдыхать на Мальдивы.
На этот раз Прилучный стал делится красочными кадрами с отпуска. Он взял с собой подросших детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Даже погода не портит настроение супругам. Они поплескались в бассейне во время ливня с градом. Брутян в черном мини-бикини сверкнула своим декольте и другими намокшими прелестями.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены кадрами. Многие посчитали, что Зепюр уже вернулась в форму после родов. Другие отметили, что Павел в первом браке не был таким романтиком. «Классные», «Вот это отдых», «Когда ничто не может испортить настроение», «Какая стройная жена! А только родила», «Счастливые», — стали писать в Сети.