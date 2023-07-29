Брутян в мини-бикини поплескалась с Прилучным в бассейне: намочила свои прелести — горячий вид (видео)

На этот раз Прилучный стал делится красочными кадрами с отпуска. Он взял с собой подросших детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Даже погода не портит настроение супругам. Они поплескались в бассейне во время ливня с градом. Брутян в черном мини-бикини сверкнула своим декольте и другими намокшими прелестями.

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