Агата Муцениеце в мини-бикини обнажила свои упругие «бугры страсти» на итальянском побережье: глаз не оторвать

Накануне Агата оказалась в Италии. Она устроила себе каникулы. Актриса поделилась кадрами с побережья в Форте-Дей-Мами. Она не скрывает, что наслаждается отдыхом без детей, которых увез на Мальдивы Прилучный с новой женой. На кадрах Муцениеце похвасталась фигурой в бикини. Она блеснула упругими полушариями груди в лифе-бандо.

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