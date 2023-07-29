Агата Муцениеце в мини-бикини обнажила свои упругие «бугры страсти» на итальянском побережье: глаз не оторвать

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной после выхода сериала «Закрытая школа». Актриса долго была в браке с Павлом Прилучным. Но они развелись со скандалом. Примечательно, что она за минувшие три года она похудела, снялась в новых проектах и стала звездой в кабаре театре.
Накануне Агата оказалась в Италии. Она устроила себе каникулы. Актриса поделилась кадрами с побережья в Форте-Дей-Мами. Она не скрывает, что наслаждается отдыхом без детей, которых увез на Мальдивы Прилучный с новой женой. На кадрах Муцениеце похвасталась фигурой в бикини. Она блеснула упругими полушариями груди в лифе-бандо.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы хорошенькая», «Фигурка шикарная», «Счастье в глазах», «Прям бесподобная», «Смотришь и любуешься», «Формы такие точеные», «Статуя», «Как же хороша», — стали писать подписчики.