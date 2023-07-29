Бузова в мини-бикини сверкнула своими прелестями в Катаре: «спелые персики» вывалила наружу — все ахнули

Ольга Бузова продолжает выступать на сцене и сниматься для телевидения. Она уже давно стала знаменитой. Бывшая звезда «Дома-2» регулярно появляется на публике. Она часто демонстрирует достоинства фигуры, выбирая смелые наряды. Этим летом артистка провела месяц на съемке в Африке. На этот раз она предстала в Катаре, где успела отдохнуть перед очередным полетом.
На этот раз Бузова выложила кадры, на которых загорает в небесно-голубом бикини. Она решила оголить свои прелести. Телеведущая показала не только плоский живот, но и налившийся бюст. Она признавалась, что поправилась. На этот раз Ольга едва не выронила свои прелести из лифчика. Она засветила округлости фигуры во всей красе.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Одни ее раскритиковали, а другие восхитились формами. «Просто красотка», «Отлично выглядит», «Грудь прям шикарная! Откуда взялась?», «Прям такая двоечка, а было ноль», «Оль, опять полуголая», «Загорелая, как уголек», «Даже в Катер цепляет мужские взгляды», — стали писать в Сети.