Бузова в мини-бикини сверкнула своими прелестями в Катаре: «спелые персики» вывалила наружу — все ахнули

На этот раз Бузова выложила кадры, на которых загорает в небесно-голубом бикини. Она решила оголить свои прелести. Телеведущая показала не только плоский живот, но и налившийся бюст. Она признавалась, что поправилась. На этот раз Ольга едва не выронила свои прелести из лифчика. Она засветила округлости фигуры во всей красе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».