«Спаситель»: Мария Погребняк нежно прильнула к бизнесмену, с которым проводит время после ухода от мужа

Мария Погребняк. Фото: соцсети 

Модель поделилась свежим фото.

Стало известно, с кем теперь провидит время экс-возлюбленная футболиста Павла Погребняка.

Модель Мария Погребняк сделала лифтолук вместе с бизнесменом Игорем Головинским.

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«Спаситель», – подписала свежий снимок в своем микроблоге Мария Погребняк.

Мария Погребняк и Игорь Головинский. Фото: соцсети 

К слову, Мария и Игорь вместе пришли на день рождения блогера Алины Акиловой. Сами знаменитости не подтверждали роман. Однако поклонники Погребняк сделали вывод, что Мария счастлива в новых отношениях. Потому что раньше она не раскрывала личность Головинского. 

Раньше звездный продюсер скрывала лицо бизнесмена под маской льва. А теперь она открыто публикует совместные фото.

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