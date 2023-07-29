«Спаситель»: Мария Погребняк нежно прильнула к бизнесмену, с которым проводит время после ухода от мужа

К слову, Мария и Игорь вместе пришли на день рождения блогера Алины Акиловой. Сами знаменитости не подтверждали роман. Однако поклонники Погребняк сделали вывод, что Мария счастлива в новых отношениях. Потому что раньше она не раскрывала личность Головинского.

Раньше звездный продюсер скрывала лицо бизнесмена под маской льва. А теперь она открыто публикует совместные фото.