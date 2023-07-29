Макаревича* могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента

Музыканту Андрею Макаревичу* грозит штраф до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его постах в социальных сетях.

«В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении Макаревича А. В. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)», - сообщили ТАСС в Симоновском суде Москвы.

Штраф по данной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Дата заседания по делу пока не назначена.

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Напомним, в сентябре 2022 года Минюст РФ внес лидера рок-группы «Машина времени» в реестр иноагентов. Макаревич с этим решением не согласился и подал иск в суд с требованием исключить его из данного перечня. 25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта. На заседание артист не явился, так как уже долгое время проживает в Израиле.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.