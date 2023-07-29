«Зачем так зашпаклевывать лицо»: поклонники Самойловой не понимают, почему ее 12-летняя дочь выглядит на 22

Среди последних публикаций личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилось поздравление для ее старшего ребенка – Ариелы Самойловой.
Девочке исполнилось 12 лет.
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«Я была рядом, когда ты делала свои первые шаги, когда ты первый раз пошла в школу, когда ты была очень счастлива, когда ты сильно грустила. Я буду рядом, когда ты испытаешь первую любовь, когда ты будешь стоять в свадебном платье и улыбаться своему отражению, когда ты первый раз услышишь «мама», адресованное тебе. Мои крылья всегда будут распахнуты над тобой, и они всегда будут защищать тебя невидимым щитом. Моя взрослая девочка, я тебя очень люблю», – написала в своем микроблоге Самойлова.
Ариела Самойлова. Фото: соцсети
Вот только поклонники Самойловой не верят, что ее старшей дочери 12.
«12 лет, а выглядит на 22. Зачем так зашпаклевывать лицо молодой девочке?», «Зачем из нее делать 20-летнюю девушку?», – написали Самойловой в социальных сетях.