Самойлова сорвалась в день рождения дочери - послала всех

Оксана Самойлова и рэпер Джиган с размахом отметили день рождения старшей дочери Ариелы — девочке исполнилось 12 лет. Родители устроили наследнице пышный праздник с множеством гостей, а сама вечеринка была оформлена в стиле Tiffany. Ариела была звездой вечера.

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С кричащим макияжем и в платье с интересным вырезом на животике именинница блистала перед гостями, а заодно и в соцсетях знаменитой мамы. К удивлению Самойловой, праздничный образ дочери вызвал негодование у подписчиков.

«Мне одной непонятно, почему она свою дочь одевает как эскортницу?» — вопрошает одна из фанаток.

Бестактность фолловера вывела жену Джигана из себя. Спокойная и прежде не демонстрирующая эмоций на публике модель вдруг перешла на маты.