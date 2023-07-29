Скупость или такт: Меган Фокс обвинили в нежелании помочь деньгами нуждающейся подруге

Американская актриса Меган Фокс решила сделать доброе дело, но оказалась под шквалом критики своих же подписчиков.

На днях 37-летняя звезда разместила в социальных сетях призыв пожертвовать деньги через платформу GoFundMe ее подруге - мастеру по маникюру Бритни Бойс. Той необходимо около 80 тысяч долларов на лечение отца. Поклонники актрисы возмутились: почему она просит о пожертвованиях простых людей вместо того, чтобы самой помочь подруге материально?

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Меган прочитала эти комментарии и написала возмутившимся гневный ответ.

«Эй, чудаки. Есть ли у кого-нибудь из вас эмоциональный интеллект, чтобы понять, что, возможно, Бритни не хочет, чтобы ее знаменитые клиенты жертвовали ей большие суммы денег, потому что это внесет изменения в ее рабочие отношения, которые доставят ей дискомфорт?» - обратилась Фокс к фанатам. «Я просто выполнила ее просьбу. Все, что ей нужно от меня лично, она попросит, и я сделаю это в частном порядке. Одна вещь, в которой вы меня не обвините, — это скупость или отсутствие щедрости. Так что попробуйте еще раз в другой день с какой-нибудь другой фигней, кучка психов».

Сильный ответ. Как говаривал Ноггано: «Жестко, не спорю, но по-другому не сказать».