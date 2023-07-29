«Я тебя умоляю»: Регина Тодоренко уговаривает возлюбленного удочерить 16-летнего подростка

Регина Тодоренко с девочкой, которую хочет удочерить. Фото: соцсети 

Жена музыканта Влада Топалова удивила поклонников.

Телеведущая Регина Тодоренко предложила мужу Владу Топалову удочерить подростка.

Напомним, пара воспитывает сыновей Майкла и Мирослава. Старшему наследнику Тодоренко четыре года, а младшему – год.

Несмотря на небольшой возраст детей, телеведущая задумалась о третьем ребенке. Вот только Регина не собирается рожать самостоятельно. Она мечтает удочерить подростка.

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 «Влад, я тебя умоляю, давай удочерим! Мы хотим взрослую дочь, ей 16, она самостоятельная, все будет хорошо», – отметила Тодоренко в личном микроблоге.

Напомним, ранее сын Регины Тодоренко рассказала, почему считает себя плохой матерью.

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