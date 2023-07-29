«Очень красивая»: дочь Кирилла Сафонова стала напоминать Сашу Савельеву

Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: соцсети 

Поклонники оставили комментарии под свежим фото наследницы актера.

Среди последних публикаций личного микроблога звезды сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова появилась фотография его 28-летней дочери Анастасии.

Артист показал портрет дочери с очаровательными чертами. Примечательно, что поклонники Кирилла Сафонова сравнили его дочь с возлюбленной.

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Напомним, женой Кирилла Сафонова является певица Саша Савельева. Разница в возрасте между Савельевой и дочерью Сафонова от первого брака всего 11 лет. Взрослая красавица-дочь актера стала похода на певицу Сашу Савельеву.

Поклонники Кирилла Сафонова не понимают, как без кровного родства Савельева и Сафонова так похожи.

Анастасия Сафонова. Фото: соцсети 

«Почему она на Сашу похожа?», «Ваша дочь чем-то схожа по внешности с Сашей. Очень красивая»,  «Жена с дочкой похожи», – отметили подписчики Кирилла Сафонова.

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