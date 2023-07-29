«Очень красивая»: дочь Кирилла Сафонова стала напоминать Сашу Савельеву

Среди последних публикаций личного микроблога звезды сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова появилась фотография его 28-летней дочери Анастасии.

Артист показал портрет дочери с очаровательными чертами. Примечательно, что поклонники Кирилла Сафонова сравнили его дочь с возлюбленной.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, женой Кирилла Сафонова является певица Саша Савельева. Разница в возрасте между Савельевой и дочерью Сафонова от первого брака всего 11 лет. Взрослая красавица-дочь актера стала похода на певицу Сашу Савельеву.