Юлия Михалкова в облегающем комплекте повиляла бедрами в спортзале: мужчины аж гантельки побросали, смотрят

Актриса Юлия Михалкова – завидная невеста. Красавица, умница, волонтер и знаменитость, поэтому ее армия поклонников исчисляется миллионами. А еще у нее прекрасное чувство юмора, которое она долгие годы демонстрировала в шоу «Уральские пельмени».

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Сегодня внимание Михалковой сосредоточено вокруг экологии. Она много работает в полях, чтобы очищать реки и озера страны, поэтому физические силы и выносливость старается регулярно повышать в спортзале. Периодически свои тренировки красавица показывает в соцсетях. И в этот раз сделала то же самое.