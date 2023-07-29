Юлия Михалкова в облегающем комплекте повиляла бедрами в спортзале: мужчины аж гантельки побросали, смотрят

Актриса Юлия Михалкова – завидная невеста. Красавица, умница, волонтер и знаменитость, поэтому ее армия поклонников исчисляется миллионами. А еще у нее прекрасное чувство юмора, которое она долгие годы демонстрировала в шоу «Уральские пельмени».
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Сегодня внимание Михалковой сосредоточено вокруг экологии. Она много работает в полях, чтобы очищать реки и озера страны, поэтому физические силы и выносливость старается регулярно повышать в спортзале. Периодически свои тренировки красавица показывает в соцсетях. И в этот раз сделала то же самое.
Появившись в тренажерном зале, Михалкова показала себя в зеркале. У звезды новый костюмчик, подчеркнувший идеальные формы, а также привлекший внимание к его обладательнице. Мужчины вокруг даже присели и побросали свои гантельки, чтобы полюбоваться на экранную диву.
А Юлии как будто это и нужно: она продолжила при зрителях вертеть бедрами и кокетливо изучать себя.