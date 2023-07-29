«Миллионерша, как не стыдно!»: Хитяева приложила Пугачеву за жалобы на размер пенсии

Многие актеры по выходе на пенсию имеют выплату, размер которой вызывает у них отчаяние. Вот и продолжают работать. Актриса Тамара Семина жалуется, что чувствует себя униженной. Якобы, у 84-летней кинозвезды нищенская пенсия.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А вот народная артистка РСФСР Людмила Хитяева своей пенсией довольна. Она считает, что жалуются всегда люди, которые не имеют совести или являются скрягами. И привела в пример Аллу Пугачеву.

«Был шум, когда Алла Пугачева пожаловалась на свою маленькую пенсию. Пугачева - миллионерша, а рассказывает про маленькую пенсию. Как не стыдно! Я никогда ничего не просили у государства. Никогда ни на что не жаловалась. Своим именем дорожу. Я всегда была самодостаточной, умела зарабатывать», - рассказала Хитяева сайту kp.ru.

К слову, пенсия Пугачевой порядка 50 тысяч рублей, сообщает издание, и ее она давно не получает, поскольку отдает своей поклоннице, прикованной к инвалидному креслу.