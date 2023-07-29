Жена Прилучного в одном лифчике показала, чем богата: отдых на Мальдивах расслабляет

Актриса Зепюр Брутян с мужем Павлом Прилучным улетела на Мальдивы. Трехмесячного малыша Микаэля, а также двоих старших детей актера от первого брака они взяли с собой. Как проходят дни, новоиспеченная мамочка показывает в своем микроблоге. В основном ее контент – это игры и развлечения ребятишек, которых Прилучный обожает.

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Не забыла Зепюр и про себя. Брюнетка решила продемонстрировать фигуру, появившись перед зеркалом в одном лифчике от оранжевого купальника. Низ Брутян прикрыла полотенцем. Подписчики оценили формы красотки и заметили, как она похудела после родов.