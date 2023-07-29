Показалось: Самбурская в телесном бюстье вышла на сцену – формы что надо

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская не только снимается в кино, но и поет. Накануне в Москве состоялся ее сольный концерт, и знаменитость радостно сообщила – в зале аншлаг.

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А также поделилась кадрами с выступления. На сцене красавица блистала в синем бархатном платье оригинального фасона: декольте с глубоким вырезом имеет вставку в виде бюстье телесного цвета. И при первом взгляде на актрису может показаться, что она оголила свои прелести. Поклонники считают, что прятать формы Настасье – это совершать ошибку, ведь они у нее что надо.