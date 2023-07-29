«Я унижена, раздавлена и оскорблена»: Тамара Семина – про свою мизерную пенсию

84-летняя актриса советского и российского кино Тамара Семина призналась, что вынуждена влачить нищенское существование. Поскольку получает совсем небольшую пенсию. Как сообщает kp.ru, у актрисы от государства ежемесячно приходит 17 тысяч рублей.

«Я чувствую себя выброшенной на помойку. Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением», - посетовала кинозвезда.

В Москве учреждена доплата к пенсии от мэра столицы, которая полагается москвичам, имеющим звание народного или заслуженного артиста. Однако, судя по жалобам Семиной, эти деньги она, по всей видимости, не получает.

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