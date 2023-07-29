Сгорбленная Пугачева на тонких ножках и с новым лицом появилась на фестивале Вайкуле в Юрмале: возрождается из пепла

В Сети распространяются кадры появления Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Сбежавшая из России Примадонна вышла из тени, опровергнув тем самым слухи о том, что не встает с постели и ей плохо. Она предстала перед публикой в мини-шортах, продемонстрировав исхудавшие ноги. Муж-иноагент Максим Галкин* при ней – провел сгорбившуюся жену заботливо в первый ряд, где артистка наблюдала выступающих.

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Пользователи в Сети раскритиковали звезду не только за новое лицо – мол, молодится при своих 74 годах, на себя перестала быть похожа, - а также за вредную привычку, к которой вернулась звезда. Она демонстративно сбрасывала пепел и приговаривала: «Больные женщины, нас все жалеют. Нам нужен пепел. Мы возрождаемся из пепла».

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.