«Лучший папа»: Брутян показала, как Прилучный купается с младенцем на Мальдивах – сынок первый раз на море

Новая семья Павла Прилучного улетела на Мальдивы. Для крошечного Микаэля, который появился на свет весной этого года, состоялся первый полет и знакомство с океаном. Актер взял с собой детей от первого брака и маму, состав получился расширенный.

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Молодая жена Прилучного старается запечатлеть каждый счастливый момент семьи. С удовольствием она снимает и пасынка с падчерицей, которых, как признается, обожает.

А в этот раз в объективе – собственный сынок, с которым папа отправился купаться. Он нежно обхватил крошку руками, рядом помогает дочка Мия. Зепюр отметила, что это лучший папа в мире, и закрыла личико младенца сердечком. «Лучший папа – это правда», - написала звезда.