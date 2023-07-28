«Когда будем готовы, все расскажем»: Рома Капаклы объявил о разрыве с Таней Мусульбес

Вдаваться в детали произошедшего между ним и Таней Мусульбес, Рома Капаклы не стал. Он пообещал, что сделает это немного позднее.

«Я думаю, многие заметили, что что-то не то. Естественно, это же логично. Давайте так. Когда мы будем готовы, мы вам все расскажем, не знаю, в деталях, не в деталях, чтобы вам было понятно. Всех обнял», — сказал Роман Капаклы.