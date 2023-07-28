«Когда будем готовы, все расскажем»: Рома Капаклы объявил о разрыве с Таней Мусульбес

Недолго музыка играла. Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес разорвали отношения.
О том, что они не вместе, в микроблоге сообщил Роман Капаклы. Он ответил на вопросы подписчиков, которые обратили внимание на то, что парочка давно не размещает в Сети совместные видео из квартиры, которую недавно сняли вдвоем. Таня Мусульбес большую часть времени проводит в компании подруги, беременной Ирины Пинчук.
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Вдаваться в детали произошедшего между ним и Таней Мусульбес, Рома Капаклы не стал. Он пообещал, что сделает это немного позднее.
«Я думаю, многие заметили, что что-то не то. Естественно, это же логично. Давайте так. Когда мы будем готовы, мы вам все расскажем, не знаю, в деталях, не в деталях, чтобы вам было понятно. Всех обнял», — сказал Роман Капаклы.