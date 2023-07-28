«Как ей, бедняге, выжить без театра. Жалко ее»: в «Ленкоме» отреагировали на слова Людмилы Поргиной об увольнении

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Global Look Press

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина сделала громкое заявление.

На днях актриса Людмила Поргина, вдова известного актера Николая Караченцова сделала громкое заявление, пообещав, что уйдет из театра «Ленком». Мол, зарплата там маленькая - всего 40 тысяч рублей и особых ролей ей не дают - засунули в массовку.

В «Ленкоме» же заявили, что пока никаких заявлений от актрисы Поргиной не поступало. И не факт, что поступят, все прекрасно знают, что Людмила Поргина - мастерица резких высказываний, за которыми ничего не стоит.

На жизнь актриса не жалуется. Поргина получает пенсию в 50 тысяч рублей, зарплату в театре и имеет доходы от сдачи в аренду помещения в центре Москвы. Четыреста квадратных метров на Тверской Николаю Караченцову когда-то передал бывший столичный градоначальник Юрий Лужков, чтобы поддержать попавшего в страшную аварию артиста.

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«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Уже получается 100 тысяч. Это прилично. Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие «скромные деньги» она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить? Жалко ее», - прокомментировал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

По материалам kp.ru

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