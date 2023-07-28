«Как ей, бедняге, выжить без театра. Жалко ее»: в «Ленкоме» отреагировали на слова Людмилы Поргиной об увольнении

На днях актриса Людмила Поргина, вдова известного актера Николая Караченцова сделала громкое заявление, пообещав, что уйдет из театра «Ленком». Мол, зарплата там маленькая - всего 40 тысяч рублей и особых ролей ей не дают - засунули в массовку.

В «Ленкоме» же заявили, что пока никаких заявлений от актрисы Поргиной не поступало. И не факт, что поступят, все прекрасно знают, что Людмила Поргина - мастерица резких высказываний, за которыми ничего не стоит.

На жизнь актриса не жалуется. Поргина получает пенсию в 50 тысяч рублей, зарплату в театре и имеет доходы от сдачи в аренду помещения в центре Москвы. Четыреста квадратных метров на Тверской Николаю Караченцову когда-то передал бывший столичный градоначальник Юрий Лужков, чтобы поддержать попавшего в страшную аварию артиста.

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