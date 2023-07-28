«Как ей, бедняге, выжить без театра. Жалко ее»: в «Ленкоме» отреагировали на слова Людмилы Поргиной об увольнении

На днях актриса Людмила Поргина, вдова известного актера Николая Караченцова сделала громкое заявление, пообещав, что уйдет из театра «Ленком». Мол, зарплата там маленькая - всего 40 тысяч рублей и особых ролей ей не дают - засунули в массовку.
В «Ленкоме» же заявили, что пока никаких заявлений от актрисы Поргиной не поступало. И не факт, что поступят, все прекрасно знают, что Людмила Поргина - мастерица резких высказываний, за которыми ничего не стоит.
На жизнь актриса не жалуется. Поргина получает пенсию в 50 тысяч рублей, зарплату в театре и имеет доходы от сдачи в аренду помещения в центре Москвы. Четыреста квадратных метров на Тверской Николаю Караченцову когда-то передал бывший столичный градоначальник Юрий Лужков, чтобы поддержать попавшего в страшную аварию артиста.
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«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Уже получается 100 тысяч. Это прилично. Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие «скромные деньги» она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить? Жалко ее», - прокомментировал директор «Ленкома» Марк Варшавер.
По материалам kp.ru