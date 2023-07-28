«Покрасила волосы»: Виктория Боня отпустила дочку в лагерь с новой прической

Даже самые милые маленькие принцессы вырастают и уже меньше нуждаются в опеке своих звездных родителей. Так случилось и с дочкой модели Виктории Бони.

Напомним, Виктория Боня родила дочь Анджелину в марте 2012-го года от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.

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Теперь же дочь Бони принимает самостоятельные решения и даже меняет имидж. Перед поездкой в лагерь Анджелина покрасила волосы.