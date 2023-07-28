«Покрасила волосы»: Виктория Боня отпустила дочку в лагерь с новой прической

Даже самые милые маленькие принцессы вырастают и уже меньше нуждаются в опеке своих звездных родителей. Так случилось и с дочкой модели Виктории Бони.
Напомним, Виктория Боня родила дочь Анджелину в марте 2012-го года от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Теперь же дочь Бони принимает самостоятельные решения и даже меняет имидж. Перед поездкой в лагерь Анджелина покрасила волосы.
«Зайка уехала в лагерь. Покрасила волосы», – отметила Боня в одном из последних постов в личном микроблоге.
Дочь Виктории Бони. Фото: соцсети
Напомним, ранее жена Константина Ивлева поделилась тем, как ладит с детьми своего возлюбленного.