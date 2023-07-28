Широкоплечий брутал: как выглядит новый избранник Анны Левченко из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Анна Левченко после развода с мужем Валерой Блюменкранцем времени зря не теряет. Несмотря на то, что после расставания с Блюменкранцем Левченко осталась одна с маленьким сыном на руках, она сумела найти возлюбленного.

В июле парочка провела несколько чудесных дней и ночей на отдыхе в Турции. Аня Левченко даже решилась разместить совместное с новым избранником фото в микроблоге. К камере, правда, она развернула молодого человека спиной. Но прекрасно видны его широкие плечи, бритый затылок, выглядит избранник Анны Левченко вполне брутально.

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