Умер актер «Улиц разбитых фонарей», «Тайн следствия» и «Литейного» Андрей Бабенко

23 июля в Петербурге умер актер Андрей Бабенко, снимавшийся во множестве отечественных криминальных сериалов. Как рассказала журналистам его коллега Елена Чижова, это была трагическая гибель. Артисту было всего 47 лет. О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.

Бабенко родился в 1975 году. В 1997-м школу-студию при Мурманском областном драматическом театре, где затем служил до 2004 года. После он переехал в Санкт-Петербург и начал активно сниматься в сериалах.

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На его счету более ста актерских работ в кино. Он появлялся в сериалах «Мангуст», «Опера. Хроники убойного отдела», «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Литейный», «Гончие», «Дорожный патруль», «Ментовские войны», «Еще не вечер», «Дознаватель», «Агент особого назначения», «Лесник», «Береговая охрана» и многих других.

В культовых «Улицах разбитых фонарей» снимался в 6-м, 7-м и 15-м сезонах. В 2022 году с его участием вышли продолжения сериалов «Крепкие орешки» и «Филин».

По материалам ТАСС.