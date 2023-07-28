Кейт Миддлтон отказывается брать с собой на прогулки мужа принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон позволяет себе капризничать. Как рассказали люди, близкие к окружению британской королевской семьи, Кейт Миддлтон не любит прогуливаться вместе с мужем принцем Уильямом.
Герцогиня Кембриджская совершает ранним утром прогулки в полном одиночестве, наслаждаясь тишиной и покоем, вероятно, в это время принц Уильям еще спит. Кейт Миддлтон специально выбирает такое время, чтобы провести его наедине с собой.
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Объясняется все просто: Кейт Миддлтон - типичный интроверт, ее напрягает даже общество мужа, не говоря уже о подданных.
В книге «Дворцовые документы» Тина Браун утверждает, что Кейт Миддлтон предпочитает посещать общественные места рано утром, пока туда не пришли посетители. Так, достоверно известно, что лондонские картинные галереи Кейт Миддлтон осматривает в 8 утра.