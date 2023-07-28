Кейт Миддлтон отказывается брать с собой на прогулки мужа принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон позволяет себе капризничать. Как рассказали люди, близкие к окружению британской королевской семьи, Кейт Миддлтон не любит прогуливаться вместе с мужем принцем Уильямом.

Герцогиня Кембриджская совершает ранним утром прогулки в полном одиночестве, наслаждаясь тишиной и покоем, вероятно, в это время принц Уильям еще спит. Кейт Миддлтон специально выбирает такое время, чтобы провести его наедине с собой.

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