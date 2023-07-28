Настасья Самбурская отказалась сниматься в продолжении «Универа»: причина

На днях Настасья Самбурская рассказала своим подписчикам о том, что ее персонаж Кристина Соколовская не появится в продолжении «Универа».

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Причина простая. Звезде предложили мало денег. По словам Настасьи, она ожидала, что размер гонорара вырастет. Все-таки прошло уже три года. Но продюсеры решили иначе.