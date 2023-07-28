Лицо в прыщах и рытвинах, жуткие мешки под глазами: как заявившая о беременности Майя Донцова выглядела на «Доме-2» и какой стала после

Бывшая участница «Дома-2» Майя Донцова - одна из девушек реалити-шоу, которая сумела под камерами не просто построить любовь, но и выйти замуж.

Майя Донцова пришла на «Дом-2» ровно семь лет - в июле 2016 года. Тогда она выглядела несколько иначе, чем сейчас, когда ей уже не 24 года, а целый 31.

На телестройке Майя Донцова часто пугала поклонников внешним видом. Однажды она предстала перед камерами без макияжа. Все увидели, что у Майи Донцовой лицо покрыто безобразными прыщами и рытвинами, а под глазами жуткие мешки.

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