«Да какая же я бабушка?!»: Ирине Винер исполняется 75 лет

30 июля исполнится 75 лет Ирине Винер - президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики, воспитавшей ни одно поколение спортсменов. Накануне юбилея именитый тренер дала большое интервью, в котором особое внимание уделила своим внукам.

Старшему из них, Даниилу уже 23 года. Второму парню, Леониду — 18 лет. Младшему мальчику Эйтану — три с половиной года. И два годика девочке Зое, которую назвали в честь матери Винер.

«Характером похожа на нее — такая же веселая, жизнерадостная, юморная. А внешне — моя копия», — рассказала Ирина Александровна о внучке.

«Уже тренируется в зале. Как-то давно мама разговаривала с моей помощницей Наташей Поспеловой, до сих пор работающей со мной, и несколько раз повторила фразу: когда приду сюда маленькой девочкой и постучу в дверь, вы, Наташенька, обязательно откройте мне. Видите, так все и случилось…»