«Да какая же я бабушка?!»: Ирине Винер исполняется 75 лет

30 июля исполнится 75 лет Ирине Винер - президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики, воспитавшей ни одно поколение спортсменов. Накануне юбилея именитый тренер дала большое интервью, в котором особое внимание уделила своим внукам.
Старшему из них, Даниилу уже 23 года. Второму парню, Леониду — 18 лет. Младшему мальчику Эйтану — три с половиной года. И два годика девочке Зое, которую назвали в честь матери Винер.
«Характером похожа на нее — такая же веселая, жизнерадостная, юморная. А внешне — моя копия», — рассказала Ирина Александровна о внучке.
«Уже тренируется в зале. Как-то давно мама разговаривала с моей помощницей Наташей Поспеловой, до сих пор работающей со мной, и несколько раз повторила фразу: когда приду сюда маленькой девочкой и постучу в дверь, вы, Наташенька, обязательно откройте мне. Видите, так все и случилось…»
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Винер отметила, что живет вместе с внуками, счастлива общаться и играть с ними. По утрам они всегда бегут ей навстречу и кричат: «Ирочка!» Журналист удивился: неужели не «бабушка»?
«Да какая же я бабушка?! Так получается, что и старшие дети, и младшие зовут по имени, и мне это нравится», - цитирует тренера ТАСС.
Юбиляр добавила, что ни о чем в своей жизни не жалеет. Если ей предложили снова стать молодой и переписать прошлое, то она отказалась бы без раздумий. А если бы и начала жизнь с нуля, то в точности повторила бы пройденный путь.