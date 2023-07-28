«Ссоры были такими, что я на 28-й неделе чуть не родила»: Ефременкова обвинила Мондезира в издевательствах над беременной

Бывший участник «Дома-2» Мондезир после расставания с Юлией Ефременковой взялся страдать на публике: то видео слезливое выставит, давая понять, что любит мать своих сыновей-близнецов, то покажет, как о нем заботится сестра. Давя на жалость, Мондезир выставляет Юлию Ефременкову виновницей разрыва и истеричкой, которая не может ужиться рядом с любящим ее мужчиной.
Поклонники начали предъявлять Ефременковой претензии из-за того, что та не хочет мириться с Мондезиром, в упор не видя, что он классический манипулятор. Юлию Ефременкову вынудили раскрыть правду и озвучить детали, которые она ранее оставляла за рамками общения с поклонниками.
Юлия Ефременкова рассказала, что их отношения в Мондезиром всегда были сложными, и она много раз прощала, но во время беременности все стало в разы хуже. Вероятно, Мондезир понял, что она никуда не денется, и стал еще жестче.
«С беременностью, несмотря на то что она была долгожданной, наши отношения только ухудшились. Ссоры были такими, что я на 28-й неделе лежала на сохранении и чуть не родила... Но, конечно, все вокруг святые, это я истеричка. После того, как малыши появились на свет, лучше не становилось от слова совсем. Моя родная мамочка, Царство Небесное ей, видела и слышала такие скандалы, что кровь стынет в жилах. И когда детям было несколько месяцев, я выгнала Мондезира из дома», — рассказала Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Юлия Ефременкова призналась, что мама уговорила ее помириться с Мондезиром, и тот вернулся в семью. Но скандалы продолжились. А когда не стало мамы Юлии Ефременковой, то ситуация обострилась в разы. Юлия Ефременкова приняла решение вновь выставить Мондезира за дверь.
«Нет таких женщин, кто по доброй воле сразу после потери мамы захочет остаться одна на руках с двумя грудными детьми! Можно считать меня какой угодно истеричкой, но даже истеричка не захочет остаться одна с младенцами на руках! И если женщина все равно идет на разрыв — значит, на это есть о-о-очень веские причины», — заключила Юлия Ефременкова.