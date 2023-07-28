«Ссоры были такими, что я на 28-й неделе чуть не родила»: Ефременкова обвинила Мондезира в издевательствах над беременной

Бывший участник «Дома-2» Мондезир после расставания с Юлией Ефременковой взялся страдать на публике: то видео слезливое выставит, давая понять, что любит мать своих сыновей-близнецов, то покажет, как о нем заботится сестра. Давя на жалость, Мондезир выставляет Юлию Ефременкову виновницей разрыва и истеричкой, которая не может ужиться рядом с любящим ее мужчиной.

Поклонники начали предъявлять Ефременковой претензии из-за того, что та не хочет мириться с Мондезиром, в упор не видя, что он классический манипулятор. Юлию Ефременкову вынудили раскрыть правду и озвучить детали, которые она ранее оставляла за рамками общения с поклонниками.

Юлия Ефременкова рассказала, что их отношения в Мондезиром всегда были сложными, и она много раз прощала, но во время беременности все стало в разы хуже. Вероятно, Мондезир понял, что она никуда не денется, и стал еще жестче.