«Оскар» был свидетелем: Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

27 июля 60-летняя звезда боевиков Мишель Йео наконец-то вышла замуж. Еще в 2004 году ей сделал предложение будущий президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. Но только теперь — спустя 19 лет — влюбленные сыграли свадьбу.

Торжество прошло в Женеве. О нем в социальной сети рассказал бразильский гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса. Спортсмен выложил фото со свадьбы друзей, на одном из которых запечатлена открытка с историей пары.