«Оскар» был свидетелем: Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

27 июля 60-летняя звезда боевиков Мишель Йео наконец-то вышла замуж. Еще в 2004 году ей сделал предложение будущий президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. Но только теперь — спустя 19 лет — влюбленные сыграли свадьбу.
Торжество прошло в Женеве. О нем в социальной сети рассказал бразильский гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса. Спортсмен выложил фото со свадьбы друзей, на одном из которых запечатлена открытка с историей пары.
«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004 года Ж.Т. предложил М.Й. выйти за него замуж, и она сказала «да»! Сегодня, после 6 992 дней, 27 июля 2023 года в Женеве, в окружении любящей семьи и друзей, мы так счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент!» — написано на открытке.
Слева направо: Жан Тодт, Мишель Йео, Фелипе Масса. Фото: соцсети
Судя по фото Массы, актриса на празднике сменила несколько нарядов, а еще принесла на торжество свой «Оскар». Разве может быть свидетель лучше?
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Добавим, что FIA организовывает знаменитые гонки «Формула-1». 77-летний Жан Тодт был президентом организации с 2009 по 2021 год. Счастья молодым!