Ковальчук впервые рассказала о том, как преподнесла дочке Амелии новость о новом ребенке в семье

Юлия Ковальчук в беседе с поклонниками в своем микроблоге не стала скрывать, что роды в 34 года и в 40 лет — это совершенно разные вещи. Правда, что за первую, что за вторую беременность экс-солистка группы «Блестящие» поправилась почти одинакового: примерно на 13–14 килограммов.

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«Беременность в 40 лет отличается от той, что в 34, конечно, есть много моментов, которые переносятся сложнее, особенно 9-й месяц.