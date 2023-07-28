Ковальчук впервые рассказала о том, как преподнесла дочке Амелии новость о новом ребенке в семье

Юлия Ковальчук в беседе с поклонниками в своем микроблоге не стала скрывать, что роды в 34 года и в 40 лет — это совершенно разные вещи. Правда, что за первую, что за вторую беременность экс-солистка группы «Блестящие» поправилась почти одинакового: примерно на 13–14 килограммов.
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«Беременность в 40 лет отличается от той, что в 34, конечно, есть много моментов, которые переносятся сложнее, особенно 9-й месяц.
Набрала я 14 кг (в первую — 13), но сейчас осталось 3, как только будет возможность заниматься — потихоньку приступлю! Девочки, не торопитесь бежать в зал, дайте организму восстановиться.
Особых пристрастий во время беременности у меня не было, правда, вспомнив детство, очень иногда в удовольствие шел бутерброд с маслом и сыром», — заверила Ковальчук.
Юлия Ковальчук во вторую беременность. Фото: личный архив
Жена Алексея Чумакова заверила, что довольно рано, не затягивая, поговорила со старшей дочерью Амелией, поделившись с ней тем, что в семье появится новый ребенок. Так что малышка была готова к тому, что станет старшей сестрой.
«Обязательно готовьте своих деток к появлению нового члена семьи, мы начали с Амелией на сроке три месяца», — добавила певица.