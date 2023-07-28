Асмус в белоснежном монокини присела на песок — грудь едва помещается в лиф: ох уж эта прорезь! (фото)

Кристина Асмус. Фото: личный архив

Актриса из фильма «Текст» впечатлила поклонников соблазнительной фигурой.

Кристина Асмус наслаждается отдыхом на курорте: в своем микроблоге красавица-блондинка поделилась свежим фото, позировав в белоснежном монокини. При этом поклонники обратили внимание, что грудь актрисы из фильма «Текст» едва помещалась в лифе. Округлые «мячики» были видны в прорези купальника. Правда, Кристина выглядела вполне невинно и скромно, если оценивать то, какие бикини носят звезды в этом сезоне.

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Кристина Асмус в белоснежном купальнике. Фото: личный архив

Поклонники пошутили, что даже бывший муж Кристины Асмус, резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов, залюбовался бы экс-возлюбленной на пляже. Так она хороша!

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