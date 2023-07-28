Асмус в белоснежном монокини присела на песок — грудь едва помещается в лиф: ох уж эта прорезь! (фото)

Кристина Асмус наслаждается отдыхом на курорте: в своем микроблоге красавица-блондинка поделилась свежим фото, позировав в белоснежном монокини. При этом поклонники обратили внимание, что грудь актрисы из фильма «Текст» едва помещалась в лифе. Округлые «мячики» были видны в прорези купальника. Правда, Кристина выглядела вполне невинно и скромно, если оценивать то, какие бикини носят звезды в этом сезоне.

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