«Дайте им выплеснуть энергию»: Лолита назвала своих любимых молодых артисток

Участвуя в фестивале VK Fest, певица Лолита Милявская рассказала о молодых артистках и своем отношении к ним.

«Вы знаете, я не из тех, кто завидует молодым артистам. Их любят. А когда кого-то ругают в моем присутствии, я обязательно становлюсь на сторону защиты. И при этом, даже если я не знакома с артистом, могу сразу залезть в Интернет, посмотреть и послушать пару треков, составить собственное мнение», — рассказала Лолита изданию «А теперь внимание!».

«И даже если не понравится, буду заступаться. Потому что я прекрасно помню себя. Я начала петь после института, мне было около 25 лет, и пела я ужасно. Не говорю, что сейчас хорошо, но тогда это было так отвратительно, что надо было ставить памятник слушателям, которые вообще в зал приходили. Поэтому не ругаю, нужен опыт, а он приходит с хейтом. Через все это надо пройти и сказать: «Я буду вкалывать, я смогу».

«Мастерство дает образование. У молодежи долгая еще дорога. Сегодня специально пошла посмотреть выступление Mia Boyka. И это большая разница по сравнению с тем, какой я видела ее полгода назад. Девчонка идет вперед. Ну, конечно, не говорю о таких корифеях, как Зиверт, ее я полюбила с первого взгляда. Клава Кока — это круто поющие исполнители, которые уже не находятся в ранге начинающих. Очень рассчитываю на Тосю Чайкину. Дайте им выплеснуть энергию».