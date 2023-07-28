«Два мошенника, как вы так сильно облажались?»: американская телезвезда раскритиковала Гарри и Меган

52-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель (прославилась благодаря шоу «Настоящие домохозяйки») опубликовала в TikTok видеообращение к принцу Гарри и Меган Маркл. Светская львица откровенно критикует знаменитую пару за то, что супруги растратили все, что имели, и речь не о деньгах.

«Мне плохо, потому что я не могу представить, как можно иметь так много всего под рукой и позволить всему этому ускользнуть из-за того, что вы живете в своей собственной голове», - говорит Франкель в своем ролике.

«И думать, что каждая вещь, которую вы делаете, говорите и хотите, настолько увлекательна, что вы должны получать награды на сценах по всему миру. За что? За то, что вы все делаете неправильно?»

«Вы люди без страны. Не дай бог, вы разойдетесь, вы это все, что у вас есть. И я говорю это от всего сердца. Бедные дети, что с ними будет? Вы отдалились от своих семей — оба. Я никогда в жизни не видела такой неудачной работы. Я не могу представить себе падение от героя к нулю вот так. Имея деньги, имея возможности».