Cамая счастливая звезда в мире: Мадонна станцевала для поклонников спустя месяц после госпитализации

27 июля певица Мадонна опубликовала в социальной сети видео, на котором она танцует дома и поздравляет саму себя с 40-летием выхода своего первого альбома Madonna.

Но для поклонников 64-летней артистки это радостный знак, так как около месяца поп-королева была неактивна в Сети. В июне ее госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией, из-за болезни певица отложила свой грандиозный концертный тур Celebration Tour на несколько месяцев.

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