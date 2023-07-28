Cамая счастливая звезда в мире: Мадонна станцевала для поклонников спустя месяц после госпитализации

27 июля певица Мадонна опубликовала в социальной сети видео, на котором она танцует дома и поздравляет саму себя с 40-летием выхода своего первого альбома Madonna.
Но для поклонников 64-летней артистки это радостный знак, так как около месяца поп-королева была неактивна в Сети. В июне ее госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией, из-за болезни певица отложила свой грандиозный концертный тур Celebration Tour на несколько месяцев.
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Но раз Мадонна уже танцует, значит, приходит в себя и еще тряхнет стариной на сцене.
«Имея возможность двигать своим телом и немного танцевать, я чувствую себя самой счастливой звездой в мире! — написала она. — Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы должны быть моей счастливой звездой тоже! И поздравляю с 40-летием саму себя. Первому альбому — (четыре эмодзи в виде звездочек. — Прим. авт.)».
Добавим, что, вернувшись в соцсети, певица написала, что не ненавидит кого-либо разочаровывать, а из-за болезни она подвела своих поклонников, купивших билеты на концерты, и команду, которая несколько месяцев готовила ее шоу.