Анджелина Джоли и Брэд Питт решили разобраться со своей винодельней без участия суда

Брэд Питт и Анджелина Джоли в период брака. Фото: Global Look Press

Ранее прошла новость, что актриса продала свою долю французского имущества российскому олигарху.

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли решили зарыть топор войны относительно своей общей винодельни «Шато Мираваль».

Напомним, в 2008 году, во время счастливого брака голливудская пара приобрела поместье во Франции и собиралась выпускать собственное вино. Но после развода грянул скандал, так как актриса решила продать свою долю имущества, а актер хотел сохранить его.

В 2021 году прошла новость, что Анджелина тайно продала свою долю российскому олигарху, после чего Брэд подал на нее в суд за нарушение соглашения, которое они ранее заключили друг с другом.

В новых документах по делу, полученных изданием TMZ, говорится, что бывшие супруги согласились встретиться с посредником, чтобы прийти к окончательному соглашению по данной ситуации без привлечения судебных органов.

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Американские журналисты отмечают, что это большой шаг вперед, учитывая, что в конце 2022-го Джоли назвала иск Питта «несерьезным» и «злонамеренным». А ранее, в текущем году, актер назвал свою бывшую жену «мстительной».

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