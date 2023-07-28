Анджелина Джоли и Брэд Питт решили разобраться со своей винодельней без участия суда

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли решили зарыть топор войны относительно своей общей винодельни «Шато Мираваль».

Напомним, в 2008 году, во время счастливого брака голливудская пара приобрела поместье во Франции и собиралась выпускать собственное вино. Но после развода грянул скандал, так как актриса решила продать свою долю имущества, а актер хотел сохранить его.

В 2021 году прошла новость, что Анджелина тайно продала свою долю российскому олигарху, после чего Брэд подал на нее в суд за нарушение соглашения, которое они ранее заключили друг с другом.