От края до края: Волочкова растянулась в поперечном шпагате прямо в беседке

Анастасия Волочкова привыкла демонстрировать шпагат в самых неподходящих для этого местах. И фолловеров уже, кажется, ничем не удивишь. Балерина измерила своей растяжкой километры пляжа на Мальдивах, позировала на перилах яхт, массажных столах, креслах. Вот теперь пришла очередь беседки.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
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Волочкова раскинулась в поперечном шпагате на 180 градусов в новенькой беседке, которую изготовили для нее специально. Звезда так обрадовалась, что исполнила свой коронный номер и растянулась от края до края, довольно и гордо приподняв голову.