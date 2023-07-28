От края до края: Волочкова растянулась в поперечном шпагате прямо в беседке

Анастасия Волочкова привыкла демонстрировать шпагат в самых неподходящих для этого местах. И фолловеров уже, кажется, ничем не удивишь. Балерина измерила своей растяжкой километры пляжа на Мальдивах, позировала на перилах яхт, массажных столах, креслах. Вот теперь пришла очередь беседки.